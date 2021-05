Diva 42 tuổi Mariah Carey "nhí nhảnh" như thiếu nữ

(Dân trí) - Ngôi sao ca nhạc 42 tuổi tự tin diện váy xòe, nhún nhảy một cách trẻ trung như một thiếu nữ đôi mươi khi trình diễn ca khúc “tủ” <i>All I Want for Christmas Is You</i> tại lễ thắp đèn cây thông Noel thường niên của trung tâm thương mại ở New York, tối 28/11.