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Dinh 1 Bảo Đại ở Đà Lạt mở cửa đón khách sau 2 năm đóng cửa

Sau hơn 2 năm đóng cửa, đơn vị quản lý, khai thác đã mở cửa Dinh 1 Bảo Đại ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để đón khách tham quan.
Đọc thêm : Dinh 1 Bảo Đại ở Đà Lạt đón khách sau 2 năm đóng cửa