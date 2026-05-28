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Điều gì khiến miền Bắc nóng rát như “chảo lửa”?

Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng 37 đến 39 độ, có nơi hơn 40°C. Tuy nhiên, cảm giác “nóng như thiêu” còn đến từ độ ẩm cao, hiệu ứng đô thị và gió phơn.
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