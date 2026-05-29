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Điều gì đã diễn ra trước khi tên lửa Blue Origin phát nổ?

Tên lửa New Glenn của Blue Origin đã phát nổ chỉ vài giây sau khi bắt đầu vận hành.
Đọc thêm : Điều gì đã diễn ra trước khi tên lửa Blue Origin phát nổ?