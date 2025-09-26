Video
video cùng chuyên mục

Diễn viên Phương Nam từng nhịn ăn, đi bộ đến trường học

Nam diễn viên kể về những ngày đi bộ hàng chục cây số đến trường, nhịn ăn tối để tiết kiệm và nhớ mãi cát-xê đầu tiên chỉ 48 nghìn đồng.
Đọc thêm : Anh Tạ “Mưa đỏ” từng muốn đổi nghề diễn sang kinh doanh vì kinh tế khó khăn