Diễn tập chữa cháy quán karaoke tại TP Vinh

Do sự cố chập diện nên xảy ra cháy tại phòng hát tầng 2, quán karaoke New Land (TP Vinh, Nghệ An). Đám cháy nhanh chóng lan rộng. Lực lượng PCCC lập tức có mặt, tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa và giải cứu những vị khách mắc kẹt trong các phòng hát. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, không để xảy ra thiệt hại về con người.