Điện quang can thiệp giúp điều trị đau ung thư hiệu quả

Nhiều trường hợp, thuốc giảm đau không còn đáp ứng thì điện quang can thiệp được xem là “cứu tinh” giúp xoa dịu nỗi đau cho người bệnh ung thư.
