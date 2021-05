Diễn đàn cho cộng đồng ngành xây dựng về cơ sở hạ tầng

“Với Hội nghị Triển Vọng Cơ sở Hạ tầng 2018 – Build For Life, INSEE đã tạo ra một điểm giao thoa đặc sắc và đầy hứng khởi để trao đổi và tranh luận về những cơ hội và thách thức của ngành xây dựng trong tương lai. Chúng tôi tin rằng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi công trình chúng ta xây nên đều góp phần làm cuộc sống thêm đáng sống” - ông Philippe Richart, Tổng Giám đốc INSEE Việt Nam đã chia sẻ. Hội nghị Triển Vọng Cơ sở Hạ tầng Việt Nam 2018 - Build For Life do INSEE Việt Nam, một thành viên của tập đoàn Jardines, tổ chức với sự đồng hành của thương hiệu Sika Việt Nam và sự tham gia của Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Anh Quốc (BBGV), Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV). Thông tin chi tiết về hội nghị, cũng như các diễn giả tham gia thảo luận và chi tiết nội dung được trình bày trong hội nghị được cập nhật tại: http://insee.com.vn/en/Conference-Timeline/build-for-life #LargeInfrastructureProject #INSEEVietnam #BuildForLife #Conference #LIP