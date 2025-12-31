Video
Điện ảnh Việt 2025: Phim lập đỉnh và loạt tác phẩm rời rạp dưới 1 tỷ đồng

Năm 2025, điện ảnh Việt Nam lập đỉnh chưa từng có, nhưng cũng chứng kiến không ít bộ phim rơi tự do không phanh.
