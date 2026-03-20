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Điểm tên những trường đại học lâu đời giữa lòng trung tâm TPHCM

Tại khu vực trung tâm TPHCM, bên cạnh Trường Đại học Bách khoa, còn có nhiều trường đại học với tuổi đời lâu năm.
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