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Đi xa đội nắng check-in cánh đồng cỏ lau hot nhất TPHCM

Dưới nắng gắt, cánh đồng cỏ lau tại làng Đại học Quốc gia TPHCM vẫn thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in với khung cảnh đang gây sốt trên mạng xã hội.
Đọc thêm : Giới trẻ đội nắng check-in cánh đồng cỏ lau hot nhất TPHCM