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Đi bầu cử từ 6h sáng, cử tri Thủ đô trào dâng xúc động

Từ 6h sáng, không khí tại các điểm bầu cử thuộc phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã rộn ràng. Các cử tri được mời tới sớm để chuẩn bị cho công tác bầu cử.