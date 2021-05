Dì bán cháu ruột sang Trung Quốc

Ngày 22/10, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Kha Văn Ngọc (SN 1964, trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và Lô Thị Thuyên (SN 1964, trú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội "Mua bán người". Nạn nhân là chị Vi Thị Th. - cháu ruột của Thuyên. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Ngọc 5 năm tù, Thuyên 4 năm 6 tháng tù.