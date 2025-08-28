Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.