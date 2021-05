Đến tận trường làm chứng minh thư nhân dân cho học sinh dân tộc ít người

Sáng ngày 23/3, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64) Công an tỉnh tổ chức làm hồ sơ cấp chứng minh thư nhân dân cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2. Bên cạnh lực lượng chủ lực từ Phòng PC64, buổi cấp chứng minh thư còn có sự hỗ trợ từ đoàn viên thanh niên các chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An. Có 194 hố sơ cấp chứng minh thư nhân dân đã được hoàn thành trong sáng 23/3. Trong vòng 2 tuần tới các em học sinh sẽ có chứng minh thư nhân dân