Video
video cùng chuyên mục

Đêm khai mạc Hội Hoa Xuân TPHCM 2026 gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế

Đêm khai mạc Hội Hoa Xuân TPHCM 2026 tại công viên Tao Đàn khiến nhiều du khách quốc tế thích thú bởi không khí rộn ràng, đậm chất Tết Việt.
Đọc thêm : Đêm khai mạc Hội Hoa Xuân TPHCM 2026 gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế