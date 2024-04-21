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David Beckham yêu cầu 3 con trai cần sẵn sàng bảo vệ em gái

Cựu danh thủ David Beckham gây chú ý khi trong đăng tải mới nhất trên mạng xã hội, anh yêu cầu 3 cậu con trai của mình sẵn sàng bảo vệ cô em gái út Harper.
Đọc thêm : David Beckham yêu cầu 3 con trai cần sẵn sàng bảo vệ em gái