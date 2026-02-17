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Đầu xuân, lên núi xem "bò chận"

Với đồng bào Mông ở các xã biên giới Nghệ An, chọi bò là hoạt động không thể thiếu trong các lễ hội tâm linh và ngày đầu xuân.
Đọc thêm : Ngày xuân, lên núi xem "bò chận"