Video
video cùng chuyên mục

Dấu ấn cụm biệt thự của "vua nhà đất" Sài Gòn xưa

Giữa lòng công viên số 1 Lý Thái Tổ, cụm biệt thự của “vua nhà đất” Sài Gòn xưa nổi bật với kiến trúc kiểu Pháp, thu hút người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Đọc thêm : Chiêm ngưỡng vẻ đẹp cụm biệt thự của "vua nhà đất" Sài Gòn xưa