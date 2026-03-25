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Đất mua giấy tay qua nhiều đời chủ có được cấp sổ đỏ?

Mua đất giấy tay qua nhiều đời chủ khiến nhiều người “mắc kẹt” khi làm sổ đỏ vì không còn giấy tờ chuyển nhượng từ các chủ trước.
Đọc thêm : Đất mua bằng giấy viết tay qua nhiều đời chủ, làm sao để được cấp sổ đỏ?