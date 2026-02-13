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Đào Nhật Tân cổ thụ giá trăm triệu “cháy hàng” tại TPHCM

Cận Tết, hơn 100 gốc đào Nhật Tân cổ thụ của ông Hồng Sơn trưng bày tại công viên 23/9 (TPHCM) gần như bán hết, chỉ còn vài cây phục vụ trưng bày.
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