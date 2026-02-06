Rạng sáng 6/2, nhiều chuyến xe chở đào cổ thụ từ phía Bắc vượt nghìn km nối đuôi về công viên 23/9, TPHCM. Công nhân xuyên đêm bốc dỡ, sắp đặt cây phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.