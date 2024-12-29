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Đằng sau chuyện cô gái đóng giả người chị sinh đôi đã mất suốt 5 năm

Một cô gái Trung Quốc mới đây đã chia sẻ sự thật đầy đau lòng khi đóng giả người chị sinh đôi đã mất trong nhiều năm.
Đọc thêm : Đằng sau chuyện cô gái đóng giả người chị sinh đôi đã mất suốt 5 năm