Video
video cùng chuyên mục

Đàn tinh tinh lùn thỏa sức thưởng thức bữa tiệc bên hồ nước

Đàn tinh tinh lùn cùng nhau thưởng thức những cây hoa súng mọc trong hồ nước.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Khoảnh khắc rắn hổ chúa nuốt chửng rắn độc bên vệ đường