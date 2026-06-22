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Dàn sao dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mặc gì?

Không chỉ quy tụ những bộ sưu tập ấn tượng, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 còn là nơi dàn sao Việt phô diễn gu thời trang và cá tính riêng.
Đọc thêm : Trang phục của dàn sao dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam