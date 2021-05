Dân Sài Gòn đổi vũ khí lấy… đường, dầu ăn

Nhiều người dân Sài Gòn đã tự nguyện đến nộp vũ khí tại công an phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM để nhận quà. Sau một tuần, công an phường 14 đã tiếp nhận 15 mã tấu, lưỡi lê; 95 viên đạn; 1 trái lựu đạn và 2 băng tiếp đạn. ảnh 1: Từ ngày 15/7, công an phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM mở đợt tiếp nhận người dân giao nộp vũ khí nhằm giảm tình hình phạm tội có vũ khí trên địa bàn. ảnh 2: Theo Đại úy Lê Trần Trung- Phó công an phường 14, đợt phát động phong trào đổi vũ khí lấy quà thu được nhiều kết quả khả quan. “Sau một tuần phát động, chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều mã tấu, băng đạn… Từ nay đến hết tháng 7, chúng tôi vẫn cử người túc trực để chờ tiếp nhận vũ khí do nhân dân mang tới”. ảnh 3: Đây là lần thứ hai phường 14 tổ chức tiếp nhận vũ khí. Sau lần đầu, số vũ khí tiếp nhận lần thứ hai nhiều hơn do người dân đã biết đến và không sợ bị phạt khi mang vũ khí ra ngoài. ảnh 4: Hầu hết vũ khí đều là mã tấu, dao bấm…người dân cất giữ nay mới mang tới nộp cho chính quyền ảnh 5: Một trái lựu đạn được người dân mang đến nộp tại phường 14 để đổi lấy dầu ăn và đường ảnh 6: Có những chiếc mã tấu, kiếm tự chế mới toanh cũng được giao nộp ảnh 7: 95 viên đạn các loại được một người đi đường nhặt được, giao nộp lại cho công an phường ảnh 8: Mỗi người dân giao nộp vũ khí sẽ được tặng một phần quà gồm một lít dầu ăn và một kg đường. Ngoài ra, những người có nhiều vũ khí giao nộp sẽ được tặng nhiều phần quà. Hình quang2: Có chương trình tiếp nhận hung khí và vũ khí của chính quyền địa phương, người dân bớt e dè hơn khi đi giao nộp. Hình Qang1: Bạn trẻ này nhặt được vài viên đạn trong một lần đi chơi. Khi công an phường 14, quận Bình Thạnh mở đợt tiếp nhận, anh đã mạnh dạn giao nộp những vật nguy hiểm này. Theo Đại úy Trung thì những viên đạn tuy không lắp vào súng nhưng vẫn có thể gây hại cho người giữ nếu có lực tác động mạnh. Chính vì thế, người dân nên bỏ suy nghĩ những viên đạn trên vô hại và giữ làm vật lưu niệm.