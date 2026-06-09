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Dàn robot Trung Quốc nhảy gây sốt tại America's Got Talent

Không phải ca sĩ hay vũ công chuyên nghiệp, dàn robot Trung Quốc mới là tâm điểm chú ý tại America's Got Talent nhờ những động tác nhảy đồng bộ đầy ấn tượng.
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