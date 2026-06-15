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Dàn mỹ nhân VTV diện áo dài, cắm hoa, thưởng trà

Diễn viên Thu Quỳnh, Huyền Lizzie, Kiều My và MC Mai Ngọc hội ngộ trong không gian nghệ thuật, cùng cắm hoa và thưởng trà sen giữa mùa hè Hà Nội.
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