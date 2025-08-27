Video
Đàn cá trê "vượt cạn", leo thác nước cao 4 mét

Những con cá da trơn chỉ dài chưa đến 4 cm nhưng vẫn kiên trì leo lên vách đá dựng đứng.
