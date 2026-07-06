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Đám cháy bùng phát trong trận tập kích của Nga vào Kiev

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ rung chuyển thủ đô Kiev vào sáng 6/7.
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