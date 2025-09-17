Video
video cùng chuyên mục

Đại gia Đinh Trường Chinh hầu tòa vì liên quan đến 4 khu đất vàng

Sáng 17/9, TAND TPHCM xét xử Đinh Trường Chinh cùng lãnh đạo Vinafood II vì cáo buộc chuyển nhượng 4 khu đất vàng gây thất thoát gần 970 tỷ đồng.
Đọc thêm : Đại gia Đinh Trường Chinh hầu tòa vì liên quan đến 4 khu đất vàng