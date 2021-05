Cứu sống bệnh nhi bị nhiễm trùng uôn ván hiếm gặp

Sau khi bị dẫm mảnh sành, bé Trần Thị Hải Yến (22 tháng tuổi, quê Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An) được đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu, khâu vết thương và tiêm phòng uốn ván. Tuy nhiên, 7 ngày sau, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, co giật, cứng hàm, căng trương lực cơ toàn thân và được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Sau 13 ngày điều trị tích cực bằng thuốc kháng sinh, an thần, huyết thanh và thuốc chống co giật liều cao, hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sỹ cho biết, bệnh nhân cần phải được tiếp tục theo dõi tích cực trong 1 -2 tuần tới