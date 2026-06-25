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Cứu hộ người mắc kẹt trong đống đổ nát ở Venezuela

Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để tìm kiếm và đưa những người mắc kẹt ra khỏi những tòa nhà bị sập do động đất.
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