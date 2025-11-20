Video
Cứu hộ dùng thuyền thúng đưa hàng trăm người dân rời vùng lũ Phú Yên

Chiều 20/11, lực lượng cứu hộ dùng ghe và thuyền thúng tiếp cận các khu dân cư bị lũ cô lập ở phường Phú Yên (Đắk Lắk), đưa hàng trăm người đến nơi an toàn.
