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Cứu chú mang Trường Sơn rơi xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Nhận tin báo một cá thể mang Trường Sơn rơi xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nhân viên Thảo Cầm Viên nhanh chóng chèo xuồng tiếp cận và đưa con vật lên bờ an toàn.
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