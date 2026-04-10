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Cuốc xe 36.000 đồng, tài xế quyết không lấy tiền, giúp bé gái đi tìm bố

Cuốc xe thứ hai bất ngờ trở thành cuốc cuối trong ngày của tài xế công nghệ Trần Phi Vũ, khi anh dành 3 tiếng, đi 20 km giúp bé gái tìm bố.
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