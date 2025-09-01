Video
Cuộc sum họp đủ đầy của 15 cựu chiến binh sau 40 năm

Tại trước ga Hà Nội, đơn vị của Trung tá Nguyễn Quỳnh Thuyên đã sum họp đủ đầy để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của Tổ quốc.