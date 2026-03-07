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Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Israel với Iran diễn ra vô cùng ác liệt

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Israel với Iran diễn ra vô cùng ác liệt. Đôi bên sử dụng nhiều vũ khí hiện đại cùng chiến thuật tinh vi.
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