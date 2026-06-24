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"Cửa địa ngục" và những điểm đến độc đáo ở Turkmenistan

Turkmenistan, quốc gia Trung Á, đang từng bước mở cửa đón du khách quốc tế.
Đọc thêm : "Cửa địa ngục" và những điểm đến độc đáo ở Turkmenistan