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Cụ ông hốt hoảng vứt xe đạp điện khi thấy ô tô tải lao đến

Thay vì giảm tốc độ và dừng lại, cụ ông đi xe đạp điện lại hốt hoảng vứt bỏ cả phương tiện của mình khi thấy chiếc xe tải đang lao đến và bấm còi.
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