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Cụ ông bình tĩnh trấn an vợ trong động đất mạnh tại Venezuela

Hai trận động đất với cường độ cực mạnh đã liên tiếp xảy ra vào chiều 24/6 tại thủ đô Caracas (Venezuela), khiến mặt đất rung lắc dữ dội và nhiều căn nhà bị đổ sập.
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