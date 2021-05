CSGT về tận trường làm thủ tục đăng kí xe máy điện cho học sinh

Sáng thứ 7 ngày 14/5/2016, mặc dù là ngày nghỉ nhưng các cán bộ, chiến sỹ thuộc Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến Trường THPT chuyên ĐH Vinh để làm thủ tục đăng kí xe máy điện cho các em học sinh. Theo quy định, từ ngày 1/7 tới đây, xe máy điện lưu thông nếu chưa được đăng kí sẽ bị xử phạt. Trong khi đó, tại Nghệ An tính đến thời điểm hiện tại chưa có nhiều chủ xe máy điện làm thủ tục đăng ký xe, trong đó, phần lớn là các em học sinh. Trước tình hình đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đăng kí xe máy điện trước ngày 30/6, Chi đoàn PC67 đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, thực hiện việc đăng ký miễn phí xe máy điện cho các em học sinh các trường THPT trong toàn tỉnh. Từ nay đến ngày 30/6/2016, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Đội cảnh sát giao thông Công an các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh sẽ đến tận trường học, làm thủ tục đăng kí xe máy điện miễn phí cho các em học sinh.