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Cristiano Ronaldo: "Tôi vĩ đại mà không cần vô địch World Cup"

Chia sẻ với tờ Telefoot, C.Ronaldo khẳng định việc không giành được chức vô địch World Cup không ảnh hưởng tới sự vĩ đại của mình.
Đọc thêm : Cristiano Ronaldo: "Tôi vĩ đại mà không cần vô địch World Cup"