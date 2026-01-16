Video
Cột điện án ngữ giữa tuyến đường hơn 1.000 tỷ đồng ở TPHCM

Nhiều cột điện vẫn án ngữ trên đường Chu Văn An (TPHCM) dù tuyến đã mở rộng 4 làn xe, khiến dự án hơn 1.000 tỷ đồng chưa thể khai thác đồng bộ.
