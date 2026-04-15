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Công trình thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới ở Trung Quốc

Thang cuốn leo núi “Thần Nữ” dài gần 1km vừa vận hành tại Trùng Khánh, Trung Quốc, trở thành thang cuốn leo núi dài nhất thế giới.
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