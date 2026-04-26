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Công nghệ vũ trụ như không khí: Hiện diện mỗi ngày nhưng không nhận ra

Từ dự báo lũ lụt, giám sát rừng đến quy hoạch đô thị, công nghệ vũ trụ đang đóng vai trò nền tảng trong nhiều lĩnh vực quan trọng.
Đọc thêm : Công nghệ vũ trụ như không khí: Hiện diện mỗi ngày nhưng không ai nhận ra