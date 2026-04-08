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Công an xác minh video người đàn ông tấn công bà lão ở quán ăn

Công an vào cuộc xác minh video ghi lại cảnh người đàn ông nhổ nước bọt, hành hung một phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn vỉa hè.
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