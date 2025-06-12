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Công an vào cuộc vụ cán bộ thuế xưng “mày - tao” với dân

Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc cán bộ đội thuế liên huyện ở Thanh Hóa có hành vi thiếu chuẩn mực, xưng “mày - tao” với người dân.
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