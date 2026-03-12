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Công an TPHCM bắt 30 người trong đường dây ma túy

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nhận ma túy từ khu vực biên giới Tây Ninh - Campuchia, sau đó cất giấu, phân chia và vận chuyển đi tiêu thụ.
Đọc thêm : Công an TPHCM bắt 30 người trong đường dây ma túy