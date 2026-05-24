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Công an lập biên bản vi phạm lấn chiếm đường sắt ở TPHCM

Nhiều hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt để buôn bán tại phường Dĩ An (TPHCM) vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
Đọc thêm : Công an lập biên bản vi phạm lấn chiếm đường sắt ở TPHCM